Информация о незадекларированном мотоцикле президента России Владимира Путина – «полуфейк ньюс». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Дождь».

«Несколько мотоциклов есть в арсенале гаража особого назначения. И в свое время Путин пробовал пару раз на таком ездить. Это такая полуфейк ньюс», – пояснил он.

Как подчеркнул Песков, в личном пользовании у Путина мотоцикла нет, сообщает «Интерфакс».

Ранее 10 июля Путин, осматривая на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге павильон японских компаний, заявил, что у него есть мотоцикл Kawasaki, но он «старается на нем не ездить». При этом в декларации президента России минимум последние три года нет сведений о принадлежащих ему мотоциклах. Из транспортных средств в декларации у Путина указаны два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».