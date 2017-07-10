Турбины, которые устанавливают на теплоэлектростанциях в Крыму, собраны в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», – сказал он.

По данным Reuters, в Крыму устанавливали турбины компании Siemens вопреки санкциям. Позднее агентству стало известно, что установкой занималась структура, 47,5% которой принадлежит Siemens.

«Технопромэкспорт», который занимается строительством электростанций, пояснял, что он приобрел турбины на вторичном рынке. Как рассказали собеседники «Новой газеты», перед поставкой на полуостров, турбины модифицировали на заводе «Ростеха». По их мнению, после этого их уже нельзя было назвать разработкой Siemens.

В компании, в свою очередь, отрицали нарушение санкций.