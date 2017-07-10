Премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова перенесли по личному указанию министра культуры РФ Владимира Мединского. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минкультуры. Официально в министерстве пока не прокомментировали ситуацию.

По данным собеседника агентства, в Минкультуры сочли, что спектакль выглядит как «пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей». «По замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными, а декорацией стала известная фотография Нуреева», – объяснил источник ТАСС.

До этого источники газеты «Ведомости» рассказали, что в балете «имеются танцы трансвеститов, а центральной линией сюжета являются лирические отношения Нуреева и датского танцовщика Эрика Бруна».

Ранее в Большом театре объясняли, что перенос премьеры связан с неготовностью спектакля. На брифинге 10 июля директор ГАБТ Владимир Урин рассказал, что решение отложить выпуск «Нуреева» было принято совместно с Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым.

«Спектакль не готов, никаких других обстоятельств не было», – заявил Урин, добавив, что по этому поводу ему звонил министр культуры РФ. По словам руководителя ГАБТ, министра интересовало, что происходит, чтобы у него была возможность общаться с журналистами.

Планировалось, что премьера «Нуреева» состоится 11 июля 2017 года, но за три дня до этого в Большом театре объявили, что она откладывается на неопределенный срок. 10 июля Урин заявил, что новая дата премьеры – 4–5 мая 2018 года. Он пообещал, что майская премьера «Нуреева» пройдет в изначальном художественном оформлении.