Премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова перенесли по личному указанию министра культуры РФ Владимира Мединского. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минкультуры. Официально в министерстве пока не прокомментировали ситуацию.

По данным собеседника агентства, в Минкультуры сочли, что спектакль выглядит как «пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей». «По замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными, а декорацией стала известная фотография Нуреева», – объяснил источник ТАСС.

Источник телеканала «Дождь» в правительстве сообщил, что спектакль – «так сказать, про свободу гомосексуалистам!», поэтому показывать его в Большом театре именно сейчас «выглядело бы как провокация».

До этого источники газеты «Ведомости» рассказали, что в балете «имеются танцы трансвеститов, а центральной линией сюжета являются лирические отношения Нуреева и датского танцовщика Эрика Бруна».

Ранее в Большом театре объясняли, что перенос премьеры связан с неготовностью спектакля. На брифинге 10 июля директор ГАБТ Владимир Урин рассказал, что решение отложить выпуск «Нуреева» было принято совместно с Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым.

«Спектакль не готов, никаких других обстоятельств не было», – сказал Урин, добавив, что по этому поводу ему звонил министр культуры РФ. По словам руководителя ГАБТ, министра интересовало, что происходит, чтобы у него была возможность общаться с журналистами.

Позднее 10 июля Урин заявил РБК, что информация о переносе спектакля по распоряжению Мединского – провокация. «Я своей профессиональной деятельностью клянусь, что такого звонка [от Владимира Мединского] не было, никаких указаний не давалось. Кто пускает такие провокации, мне трудно сказать», – подчеркнул он.

«Подтверждаем, что между министром культуры России Владимиром Мединским и гендиректором ГАБТ Владимиром Уриным состоялся долгий обстоятельный телефонный разговор, в котором они, в том числе обсуждали балет “Нуреев” в постановке Кирилла Серебренникова. Однако, цензура и запреты – это не стиль работы нашего ведомства. Хотим еще раз подчеркнуть, что министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики подведомственных учреждений. Это исключительно компетенция художественного руководства, которому мы всецело доверяем», – сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры.

Планировалось, что премьера «Нуреева» состоится 11 июля 2017 года, но за три дня до этого в Большом театре объявили, что она откладывается на неопределенный срок. 10 июля Урин заявил, что новая дата премьеры – 4–5 мая 2018 года. Он пообещал, что майская премьера «Нуреева» пройдет в изначальном художественном оформлении.