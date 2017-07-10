В столице увеличится число общественного транспорта в районах, где будут строить новое жилье вместо хрущевок. Об этом сообщил директор госпредприятия «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков, передает РБК.

«В районах, где построят новые дома, при необходимости будут организованы новые остановки. В некоторых местах изменится трассировка маршрута. По мере заселения будет увеличиваться частота движения транспорта. Для этого понадобится увеличение единиц подвижного состава», – сказал он.

Власти уже начали разрабатывать альтернативную схему наземного транспорта, добавил Поляков.

По оценкам главы Союза пассажиров Кирилла Янкова, частоту движения транспорта надо увеличить как минимум в 1,8% в случае, если плотность жителей вырастет в два раза. «80% населения пользуются общественным транспортом», – пояснил Янков.

Как отметил директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин, ежегодно на развитие транспорта в столице закладываются «миллиарды рублей». Поэтому у Москвы достаточно резервов для такой задачи.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее пообещал воспользоваться опытом Пекина, Токио и Парижа при строительстве новых кварталов. Увидеть варианты планировок и внешней отделки домов можно в шоу-руме на ВДНХ.