Газовые турбины Siemens поставили в Крым против воли немецкого концерна. Об этом рассказали в самой компании, передает Reuters.

«За последние два месяца наш покупатель неоднократно заявлял, что поставка в Крым не произойдет. Теперь Siemens потребует завести уголовное дело против лиц, причастных к инциденту», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что турбины в Крыму российского производства.

5 июля Reuters узнало, что Siemens поставляет турбины для теплоэлектростанций в Крым в обход санкций. «Технопромэкспорт», который занимается строительством электростанций, пояснял, что он купил турбины на вторичном рынке.

Агентству позднее стало известно, что их установкой занималась принадлежащая на 47,5% Siemens компания «Интеравтоматика». При этом из-за скандала Siemens якобы повлияла на структуру, чтобы та отказалась от работы в Крыму. Компания также предприняла некоторые действия, которые помешают российской стороне доставить турбины на полуостров, пишет Reuters.