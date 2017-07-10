Люксембургский бизнесмен Жерар Лопес, знакомый с президентом Владимиром Путиным, зарабатывает на государственных контрактах в России. Об этом сообщает телеканал «Дождь», называющий Лопеса «другом Путина».

По информации телеканала, в 2010 году Путин прокатился на болиде команды «Формулы-1» Renault, причем заезд был «тайным». Тогда на кадрах, опубликованных Кремлем, он «по-немецки перешучивался» с владельцем команды Лопесом.

Через некоторое время за Renault начал выступать российский гонщик Виталий Петров. Как передает «Дождь», отец Петрова состоял в преступной группе Ильи Трабера, которого причисляют к Тамбовской ОПГ. Трабер, в свою очередь, знаком с Лопесом: их поместья находились по соседству в швейцарском городе Веве. Телеканал предполагает, что именно благодаря Траберу Петров оказался в Renault. Сам гонщик отказался комментировать эту информацию.

Лопесу запретили въезд в Монако по подозрению в связях с организованной преступностью. Испанский суд также выдал ордер на его арест по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ.

«Дождь», не указывая источника данных, пишет, что Путин задавал Лопесу вопрос, помогло бы ему, если люди считали их друзьями. Не уточняется, когда именно и при каких обстоятельств Путин задал такой вопрос. Поясняется, что это произошло «во время одной из дружеских бесед».

Лопес возглавляет совет директоров шведской фирмы Rise Capital, называющей своим основным приоритетом инвестиции в инфраструктуру России. Акционер Rise Capital – Игорь Снегуров, также владеющий строительной фирмой ВИС. У ВИС есть различные контракты, связанные со структурами «Газпрома», а сама корпорация выступала поручителем по банковским кредитам компании.

У ВИС есть госконтракты на 180 млрд рублей, в четырех из пяти в них также участвует Rise Capital. У фирм также есть совместная компания «ВИС трансстрой», получившая подряд на строительство железнодорожной ветки на Ямале (контракт на 113 млрд рублей). ВИС также планирует поучаствовать в конкурсах на строительство ЦКАД, рассказали «Дождю» источники на строительном рынке.

В Rise Capital и ВИС оставили запросы телеканала без комментариев, Лопес также не ответил на запросы.