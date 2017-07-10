МВД России повторно объявило тендер на закупку пассажирского самолета с VIP-апартаментами для «главного пассажира» стоимостью 1,7 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок 10 июля.

Заявки на участие в тендере принимаются до 27 июля, а сам аукцион планируется провести 7 августа. Согласно условиям закупки, лайнер должен быть рассчитан на 55 пассажиров, включать в себя три салона и три вестибюля и быть выпущенным не ранее 2005 года.

Апартаменты «главного пассажира», включающие спальную комнату с двуспальной кроватью, гардероб, туалет и рабочий кабинет с трехместным диваном, разместятся в первом салоне. Также в нем должны располагаться четыре кресла повышенной комфортности.

Во втором салоне должны разместиться столы для переговоров, три кресла повышенной комфортности и пятиместный диван. В третьем салоне предусмотрены места бизнес- и эконом-класса.

Аналогичный аукцион МВД объявило в начале мая. Как указывает РИА Новости, заявки на участие в нем подала только Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Тендер признали несостоявшимся, так как ОАК не представила всю необходимую для закупки информацию.