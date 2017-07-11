Дело о лайнере Malaysia Airlines, сбитом над Донбассом в июле 2014 года, постепенно движется к суду. Стало известно, что процесс пройдет в Голландии (большинство погибших были ее гражданами). Альтернативный вариант – международный трибунал – заблокировала в Совбезе ООН Россия, которую подозревают в причастности к катастрофе.

Когда может начаться суд – пока неизвестно. Имена подозреваемых (известно, что их более сотни) также не названы. Родственники погибших признают, что суд начнется не скоро. «Это вопрос не месяцев, и даже не одного года», – говорит один из них. Некоторые параллельно обратились в Европейский суд по правам человека. Их представитель – американский юрист Джерри Скиннер, ранее занимавшийся исками по делу о взрыве лайнера Pan Am над Локерби.

Голландцы обвиняют в катастрофе над Донбассом Россию и требуют компенсаций – по $10 млн за каждого погибшего. Обвинения, скорее всего, будут заочными. Рассуждения о том, что Москва может пойти на переговоры о «сдаче» нескольких подозреваемых (такую возможность допустил Скиннер), пока лишены серьезных оснований. В прессе обсуждалась возможность гипотетической сделки России с Западом – с признанием, например, вины сепаратистов в обмен на снятие санкций. Но пока что она остается призрачной – Москва настаивает на версии, предполагающей вину украинских военных.

Дело Локерби – пример того, что поиск виновных может затянуться на годы. Точка в нем не поставлена до сих пор.