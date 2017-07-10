Директором по развитию РБК назначен Алексей Абакумов, которого называли человеком, близким к первому замглавы Администрации президента РФ Алексею Громову. Об этом представитель медиахолдинга сообщил «Ведомостям». До РБК Абакумов занимал должности в ВГТРК, на РЕН ТВ и в «Румедиа» (управляет Business FM).
Сам Абакумов пока не прокомментировал свое назначение. Источники газеты ранее рассказывали, что новый владелец РБК, бизнесмен Григорий Березкин, консультировался у Абакумова по возможным изменениям в продуктах холдинга еще до закрытия сделки с бывшим владельцем РБК Михаилом Прохоровым.
О назначении Абакумова 10 июля рассказали и источники «Дождя», близкие к руководству РБК. Собеседники телеканала отмечали, что он займет одну из руководящих должностей в РБК, какую именно, – не уточнялось.
Источники «Дождя» также сообщили, что заместителем нового главы телеканала РБК станет Илья Доронов, ранее работавший на телеканалах «Россия-24», Life и РЕН ТВ. На РБК ТВ Доронов будет отвечать за политику.
По данным собеседников «Дождя», новые руководители пообещали изменения на РБК ТВ, а также в редакционной политике сайта и газеты РБК. Ожидается, что к президентским выборам 2018 года РБК станет «более лояльным», и на нем будет меньше политических новостей.
7 июля новым управляющим директором телеканала РБК назначили Игоря Полетаева, который вел передачу «Сегодня» на НТВ и в 2000–2006 году работал на РБК.
Заметка дополняется.
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