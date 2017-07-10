Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести обязательную регистрацию для граждан РФ, проживающих на украинской территории. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает «Интерфакс».

«Также вводится необходимость подачи информации относительно перемещения по территории Украины», – сказал он.

По словам Турчинова, соответствующие поручения были даны исключительно из соображений национальной безопасности. Также они были направлены в министерство иностранных дел, кабинет министров, министерство внутренних дел, государственную миграционную службу и государственную пограничную службу Украины.

В СНБО также решили ввести систему биометрического контроля для въезжающих в страну иностранцев.

«Это касается в первую очередь отпечатков пальцев для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующее соглашение, то есть понятно, что в первую очередь, это будет касаться российских граждан», – пояснил Турчинов.

Для россиян же к 1 января 2018 года внедрят электронную систему предварительной регистрации при въезде на Украину. Эта система предполагает внесение личных данных, перечень которых определит украинский МИД.

Заметка дополняется.