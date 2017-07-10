ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра» – 30-м в России по величине активов и 15-м по величине вкладов физлиц. Долгое время банк считался неприкасаемым – СМИ писали, что за его владельцем бизнесменом Алексеем Хотиным стоят интересы силовиков, называя в числе его покровителей Бориса Грызлова.

По данным ЦБ, отчетность банка оказалась недостоверной. Кроме того, есть признаки вывода активов и манипуляций со вкладами. Регулятор уже обратился в правоохранительные органы. О том, что у «Югры» далеко не все в порядке было понятно уже давно. Например, еще в апреле прошлого года ЦБ ввел ограничение на привлечение банком средств физлиц. Тем не менее, банк продолжал активно рекламировать свои услуги, не отражая средства новых вкладчиков в балансе. В мае «Югра» не подтвердил предписание ЦБ о досоздании резервов на 40 млрд рублей, а в июне основной владелец банка – фактически простил ему кредиты на $300 млн.

Все это должно было, как минимум, насторожить клиентов, и тем не менее – крах «Югры» может стать крупнейшим в российской истории – на момент ввода временной администрации в банке оставалось почти 170 млрд рублей застрахованных вкладов.

Republic решил напомнить, по каким еще признакам можно предугадать, что ваш банк – на краю банкротства.