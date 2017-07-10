Пресненский районный суд отказал в иске бывшей сотрудницы Forbes Елены Зубовой к издателю Александру Федотову и главному редактору Николаю Ускову, пишет «КоммерсантЪ». Поводом для иска послужило решение издания не сообщать о зарплате главы ВТБ Андрея Костина в ежегодном рейтинге самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России.

Журналистка обвинила Forbes в «изменении редакционной политики» и требовала взыскать 1,2 млн рублей с Александра Федотова,100 тысяч рублей с Николая Ускова, а также восстановить ее на работе и выплатить сумму, равную числу окладов с момента ухода.

«Ни одна из статей Елены не была снята из номера или электронной версии издания, никто не указывал ей, какую тему выбрать, а от какой отказаться», – сказал главному редактор Forbes Николай Усков

В ноябре «Ведомости» писали, что сотрудники Forbesнаписали письмо владельцу издания Александру Федотову. После публикации рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России, журналисты обвинили Федотова в сокрытии доходов главы ВТБ Андрея Костина. Авторам рейтинга удалось выяснить зарплату Костина, но эти данные так и не опубликовали.