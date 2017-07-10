Министр энергетики России Александр Новак на просьбу журналистов прокомментировать скандал с турбинам Siemens заявил, что строительство электростанций в Крыму будет продолжаться, сообщает Reuters.

«Проект будет реализован в любом случае», – сказал Новак журналистам на пресс-конференции в Стамбуле.

По его словам, Крымскому региону необходимы теплоэлектростанции, поэтому первые станции могут быть запущены в начале 2018 года. Новак не упомянул название немецкого производителя турбин.

5 июля Reuters узнало, что Siemens поставляет турбины для теплоэлектростанций в Крым в обход санкций ЕС. Компания, занимающаяся строительством электростанций, поясняла, что четыре комплекта турбин были приобретены на вторичном рынке.