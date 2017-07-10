Во втором квартале 2017 года число социальных и политических протестов в России увеличилось на треть по сравнению с началом года. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).
«С апреля по июль авторы доклада зафиксировали 148 политических протестов по сравнению с 96 в начале года, а число протестов, вызванных социальной несправедливостью – с 167 до 205», – пишет издание.
По данным авторов доклада, по сравнению с 2016 годом протесты стали более политизированными, а лозунги – общими. Это связано с тем, что власти не реагировали на протесты, связанные с конкретными проблемами: задержка зарплат, рост тарифов ЖКХ или введение системы «Платон», считают эксперты ЦЭПР.
Руководитель ЦЭПР Николай Миронов назвал «предвыборной стратегией» политику Кремля решать вопросы точечно.
«Целиком их [вопросы] решить невозможно, но можно приехать в один регион и решить один конкретный вопрос, красиво, для телевизора», – уверен эксперт.
Еще один фактор, который привел к увеличению протестной активности, связан с сезонностью, считает Миронов. По его словам, люди чаще выходят на улицу с наступлением весны. Помимо этого, именно весной был принят «закон о реновации», а Алексей Навальный выпустил расследование о коррупционной деятельности премьера Дмитрия Медведева.
26 марта по всей Росии прошла акция протеста против коррупции, вызванная расследованием ФБК о «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева. По данным Meduza, на акцию протеста вышли от 32 359 до 92 861 человек, задержаны были 1666–1805 человек.
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