Во втором квартале 2017 года число социальных и политических протестов в России увеличилось на треть по сравнению с началом года. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

«С апреля по июль авторы доклада зафиксировали 148 политических протестов по сравнению с 96 в начале года, а число протестов, вызванных социальной несправедливостью – с 167 до 205», – пишет издание.

По данным авторов доклада, по сравнению с 2016 годом протесты стали более политизированными, а лозунги – общими. Это связано с тем, что власти не реагировали на протесты, связанные с конкретными проблемами: задержка зарплат, рост тарифов ЖКХ или введения системы «Платон», считают эксперты ЦЭПР.

Руководитель ЦЭПР Николай Миронов назвал «предвыборной стратегией» политику Кремля решать вопросы точечно.

«Целиком их [вопросы] решить невозможно, но можно приехать в один регион и решить один конкретный вопрос, красиво, для телевизора», – уверен эксперт.

Еще один фактор, который привел к увеличению протестной активности, связан с сезонностью, считает Миронов. По его словам, люди чаще выходят на улицу с наступлением весны. Помимо этого, именно весной был принят «закон о реновации», а Алексей Навальный выпустил расследование о коррупционной деятельности премьера Дмитрия Медведева.

26 марта по всей Росии прошла акция протеста против коррупции, вызванная расследованием ФБК о «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева. По данным Meduza, на акцию протеста вышли от 32 359 до 92 861 человек, задержаны были 1666–1805 человек.