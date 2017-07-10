Минэкономразвития России считает определяющим фактором разгона инфляции «динамикой цен на плодоовощную продукцию», говорится в докладе министерства. Рост цен на фрукты и овощи объясняют холодной погодой и истощением прошлогодних запасов овощей, которые пришлось восполнять из-за рубежа.

По данным Росстата, в июне инфляция составила 4,4% по сравнению с июнем прошлого года. Такой резкий скачок не ожидали ни Минэкономразвития, ни ряд других экспертов, признаются в ведомстве.

Помимо роста цен на плодоовощную продукцию причиной роста инфляции в ведомстве называют проведение Кубка конфедераций.

«Вклад в повышение инфляции внесло также и повышение темпа роста цен на услуги пассажирского транспорта, что, вероятно, связано с ростом спроса на них в период проведения Кубка конфедерации», – говорится в докладе.

Изменения курса рубля также привело к росту цен в июне, уверены в министерстве.

По прогнозам минэкономразвития, в юле ожидается замедление инфляции до 4,0–4,2%.

В 2017 году ЦБ прогнозирует уровень инфляции 4%. Минэкономразвития ставит показатель в 3,8%.

По данным Росстата, в 2016 году инфляция составила 5,4%, что является рекордно низким показателем для России.