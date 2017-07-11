Внедрение единой биометрической системы идентификации клиентов банков стартует в 2018 году, пишет РБК.

В Минкомсвязи подтвердили, что концепция и сценарий развития системы уже утверждены. По плану, банки и «Ростелеком», выступающий подрядчиком проекта, должны будут завершить все тесты до конца 2017 года.

Директор проектного офиса по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров рассказал РБК, что идентифицировать личность программа будет по изображению лица и голосу. Для этого клиенту банка предложат записать онлайн-видео и произнести перед камерой требуемую системой фразу.

«Выбор способа идентификации определялся исходя из множества факторов, в том числе простотой и массовой доступностью, стоимостью необходимого оборудования, сложностью и безопасностью самого процесса. При этом было выбрано два параметра, чтобы было понятно, что перед вами живой человек, а не фото, видео- или аудиозапись», – сказал Беров.

В мае стало известно, что «Ростелеком» начал разработку биометрической национальной платформы, которая будет объединить в одну систему различные приложения для идентификации людей.

Заметка дополняется.