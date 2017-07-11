Внедрение единой биометрической системы идентификации клиентов банков стартует в 2018 году, пишет РБК. Банки обяжут использовать систему при совершении юридически значимых действий.

В Минкомсвязи подтвердили, что концепция и сценарий развития системы уже утверждены. По плану, банки и «Ростелеком», который выступает подрядчиком проекта, должны завершить все тесты до конца 2017 года.

Первые два года использование платформы будет бесплатным, однако все расходы на приобретение оборудования для проведения идентификации в офисах банкам придется оплатить самостоятельно.

Директор проектного офиса по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров рассказал РБК, что идентифицировать личность программа будет по изображению лица и голосу. Для этого клиента банка попросят произнести перед камерой специальную фразу.

«Выбор способа идентификации определялся исходя из множества факторов, в том числе простотой и массовой доступностью, стоимостью необходимого оборудования, сложностью и безопасностью самого процесса. При этом было выбрано два параметра, чтобы было понятно, что перед вами живой человек, а не фото, видео- или аудиозапись», – сказал Беров.

На разработку архитектуры системы планируется потратить 247,6 млн рублей.

В мае стало известно, что «Ростелеком» начал разработку биометрической национальной платформы, которая будет объединить в одну систему различные приложения для идентификации людей.