Москва намерена дать «зеркальный» ответ США и выслать около 30 американских дипломатов, а также арестовать американскую собственность в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в МИДе.

«К таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря прошлого года. Не удалось решить этот вопрос и на прошедших переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге», – уточняет газета.

По словам собеседника газеты, если стороны не найдут компромисс на планируемой встрече замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона, России «придется пойти на подобные меры».

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с изъятием дипсобственности Вашингтоном «терпение российской стороны на исходе».

В конце 2016 года на тот момент действующий президент США Барак Обама выслал из США 35 российских дипломатов и арестовал две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде, которые принадлежали России.