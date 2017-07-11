Территориальные избирательные комиссии (ТИК) Москвы, являющиеся формально самостоятельными, получают указания из Мосгоризбиркома. Об этом «Ведомости» узнали из анализа, проведенного экспертами движения в защиту прав избирателей «Голос».

Экспертам удалось обнаружить, что около половины ТИКов разместили решения об утверждении календарного плана муниципальных выборов с однотипными ошибками, что доказывает «полное отсутствие самостоятельных избиркомов на муниципальном уровне».

«Всего на сайте “Вестник Мосгоризбиркома” опубликовано 120 решений. В 62 из них в качестве утвержденного плана приводится, скорее всего, текст полученного из Мосгоризбиркома типового проекта, при этом избиркомы забыли внести в него собственные названия», – пишет газета.

В комиссии района Аэропорт подтвердили, что проект календарного плана был получен из Мосгоризбиркома.

По мнению экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, использование административного ресурса помогают кандидатам от власти задействовать сотрудников госучереждений в избирательной кампании.

Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут осенью в 125 районах города.