Человек, организовавший встречу Дональда Трампа-младшего и связанного с Кремлем адвоката для передачи компромата на Клинтон, предупреждал в письме, что его источник – российское правительство. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием электронного письма.

Письмо отправил PR-менеджер Роб Голдстоун. Он подтвердил AP, что организовал встречу по просьбе российского бизнесмена и певца Эмина Агаларова. Голдстоун сказал, что Весельницкая обещала предоставить информацию «о незаконных взносах в предвыборный фонд Национального комитета Демократической партии». Однако во время встречи адвокат подняла другую тему, и Трамп-младший отказался от дальнейшего общения.

Накануне сын Трампа признал, что пошел на встречу, чтобы получить компрометирующую информацию на кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Адвокат Трампа-младшего заявил, что из истории о встрече его клиента с российским адвокатом напрасно раздули шумиху.

9 июля стало известно, что старший сын президента США во время предвыборной кампании встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, «связанной с Кремлем». Трамп отрицал, что встреча касалась избирательной кампании его отца.