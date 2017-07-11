Человек, организовавший встречу Дональда Трампа-младшего и связанного с Кремлем адвоката для передачи компромата на Клинтон, предупреждал в письме, что его источник – российское правительство. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием этого электронного письма.

Письмо отправил PR-менеджер Роб Голдстоун. Ранее он подтвердил AP, что организовал встречу по просьбе российского бизнесмена и певца Эмина Агаларова. Голдстоун сказал, что Весельницкая обещала предоставить информацию «о незаконных взносах в предвыборный фонд Национального комитета Демократической партии». Однако во время встречи адвокат подняла другую тему, и Трамп-младший прервал ее.

Накануне сын Трампа признал, что пошел на встречу, чтобы получить компрометирующую информацию на кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

9 июля стало известно, что старший сын президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, «связанной с Кремлем». Он отрицал, что встреча касалась избирательной кампании его отца.

Заметка дополняется.