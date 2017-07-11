Большинство россиян (девять из десяти) считают, что молодежь должна участвовать в политической и общественной жизни страны, приводит газета «Ведомости» результаты опроса ВЦИОМ. Против выступили 7% опрошенных.

По данным социологов, россияне уверены, что молодому поколению необходимо участвовать в голосовании на выборах (67%), обсуждать политические вопросы (46%) и принимать участие в деятельности связанных с политикой общественных организаций (также 46%). Однако только треть респондентов «готовы доверить молодым участие в выборах в качестве кандидатов или хотя бы агитацию за других кандидатов», пишет газета. Участие в митингах и демонстрациях также нежелательно.

Как пояснил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, на словах участие молодежи в политике приветствуется: «Если она об этом не думает, то занимается криминалом и наркоманией – это стандартная схема». Однако на деле те, кто хочет видеть политическую активность молодежи, считают наиболее распространенной формой участия в политике голосование на выборах. При этом, по словам Федорова, «такое понятие, как борьба за власть, воспринимается негативно».

«В 1980-е годы была геронтократия, долгая несменяемость власти, в 1990-е в политику пришли молодые люди. Сейчас снова встает вопрос обновления, но и крайностей вроде 22-летних министров на Украине надо избегать. Молодые не должны привлекаться в политику только из-за возраста, их нужно обучать, давать возможности, чтобы они набирались опыта и делали карьеру», – приводит издание слова политтехнолога Олега Матвейчева.

4 июля РБК сообщил, что «Общероссийский народный фронт» в преддверии выборов намерен усилить работу с молодежью. Источники «Ведомостей», близкие к Администрации президента, также отмечали, что «тема молодежи может стать одной из важных тем президентских выборов».