Россияне, выезжающие на отдых за границу, могли бы платить специальный выездной сбор, чтобы поддержать отечественный туристический рынок. Такое предложение главе Ростуризма Олегу Сафонову направил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимир Петров, передает РИА Новости.

По мнению Петрова, размер выездного сбора должен определяться в зависимости от страны, куда житель России приобрел путевку, но не должен превышать 100 рублей в сутки. Доходы от сбора предполагается направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений РФ.

«Недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьезный перекос в пользу дешевых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья», – объяснил свое предложение депутат.

При этом, по мнению Петрова, в России сейчас у туристов имеются «десятки и сотни различных вариантов для сезонного выезда». Выездной сбор, как подчеркивает депутат, поможет поддержать российскую экономику, защитит интересы потребителей и «поднимет туристический интерес к внутренним летним путешествиям среди соотечественников».

В мае текущего года в Госдуму внесли законопроект о введении в нескольких регионах России курортного сбор. Планируется, что сбор в качестве эксперимента с 2018 по 2022 год нужно установить в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Размер сбора «не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения».

По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), Россия входит в первую десятку самых посещаемых туристами стран мира. Согласно оценкам UNWTO, ежегодно турпоток в РФ увеличивается на 4–6%. В 2016 году въездной туризм в Россию вырос на 7%,а внутренний турпоток – на 10%.