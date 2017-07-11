Мировые инвестиции в сектор электроэнергии в 2016 году впервые превысили суммарные вложения в нефть, газ и уголь. Об этом сказано в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Суммарные вложения в энергетику составили $1,7 трлн (2,2% мирового ВВП). Из них $718 млрд (43%) составляли инвестиции в электроэнергию. С 2014 года, таким образом, сумма вложений в электроэнергию увеличилась на 12%.

За год общие вложения в энергетику тем не менее снизились на 12% из-за сокращения инвестиций в нефть и газ, отмечает агентство.

«Несмотря на амбициозную цель улучшить климат, нынешний уровень инвестиций в нефть и газ должен будет вырасти после спада», – отметил исполнительный директор МЭА, доктор Фатих Бироль.

Ожидается, что инвестиции в эти сектора стабилизируются в 2017 году.

В апреле 2016 года количество выработанной солнечной энергии в Великобритании впервые превысило результат угольных электростанций. Страна планирует полностью отказаться от угольных электростанций к 2025 году.