Сводная отчетность Федеральной налоговой службы (ФНС) за 2016 года признана недостоверной. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по итогам проверки ФНС.

Как объяснили аудиторы, отчетность признана недостоверной в связи с неверным отражением численности подведомственных государственных учреждений, а также отсутствием или неполной информацией по некоторым показателям в региональных управлениях ФНС.

Кроме того, в Счетной палате отметили рост недоимки по налогам, которая за прошлый год увеличилась на 32,5% до 618,7 млрд рублей. Эффективность взыскания налоговиками в 2016 году составила 62,3% – на 8,4 процентного пункта ниже уровня 2015 года (70,7%).