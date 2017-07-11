Оппозиционер Алексей Навальный согласился провести дебаты с бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Стрелковым. Об этом Навальный сообщил на своем сайте.

Стрелков предложил Навальному обсудить борьбу с коррупцией, отношения России с западными партнерами и мнение оппозиционера о судьбе Донбасса и Крыма.

«Я горячий сторонник открытой политической дискуссии и открытых дебатов. Мне есть что сказать на эти темы. Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан РФ, мне интересен и я готов в нем участвовать», – ответил Навальный.

Дату и формат дебатов стороны определят в ближайшее время. Как отметил Навальный, раз его вызвали на дебаты,он имеет право выбрать площадку. «Пусть будет наша», – написал он, отметив, что его команда давно хотела запустить проект с дебатами на канале Навальный.live. Навальный добавил, что стороне Стрелкова предоставят возможность снимать и транслировать дискуссию.

Навальный в декабре 2016 года объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. «Постараюсь в ходе этих дебатов доказать, что я наилучший кандидат для всех избирателей, называющих себя патриотами», – написал он, сообщая о согласии на дискуссию со Стрелковым.