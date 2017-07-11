За три дня до премьеры балета «Нуреев» постановки Кирилла Серебренникова в Большом театре ее отменили – при том, что все билеты на спектакль были уже распроданы, а все приглашения в иностранные посольства – разосланы. Для Большого театра это беспрецедентно – даже по советским меркам. 10 июля директор Большого театра Владимир Урин собрал специальную пресс-конференцию, чтобы рассказать о причинах отмены спектакля, а по сути – повторить сказанное прежде: «спектакль не готов». Авторы – композитор Илья Демуцкий, хореограф Юрий Посохов, автор либретто, сценограф и режиссер Кирилл Серебренников (команда, которая в минувшем сезоне поставила триумфальный «Герой нашего времени») – на пресс-конференции отсутствовали.

Пропущенное звено

Вообще-то нечто подобное уже бывало с театрами в новейшей России – на региональном уровне. Но в нынешней истории бросается в глаза отсутствие какого-то важного элемента – такого, к которому все уже привыкли, когда речь идет о громком скандале в культурном учреждении (а это, безусловно, скандал сезона). Ну, конечно, – не хватает «возмущенной общественности», оскорбленной премьерой «Нуреева» – каких-нибудь круглосуточных казаков, писем неизвестной прежде «организации матерей» или военизированной группировки, которая взяла бы Большой театр в символическое кольцо, чтобы не допустить распространения скверны. Решение отложить премьеру в ответ на требования «общественности» было бы привычным по нынешним временам шагом – а то, что спектакля еще никто не видел, едва ли может считаться значимым аргументом, как мы уже убедились на примере фильма «Матильда». Тем более что содержание «Нуреева» заранее известно: это о непростой жизни выдающегося танцовщика, в том числе и о его романе со знаменитым датским танцовщиком Эриком Бруном – то есть спектакль по нынешним меркам просто-таки создан для оскорбления чувств всех заинтересованных сторон. Но, несмотря на всю скандальность, никто «Нуреева» публично не проклинал, не пикетировал, – то есть «общественность» в эти дни как раз хранила необъяснимую выдержку и молчание, и угрюмо, надо полагать, покупала билеты по 15 тысяч рублей.

Это говорит нам, во-первых, о том, что все «оскорбленные чувства» живы только под кураторством Кремля, а реальному обществу до спектакля нет никакого дела. А во-вторых – что власть теперь не нуждается даже в формальных причинах для запретов. Изменилась даже не тактика, а стратегия в области культуры.