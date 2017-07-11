В доме националиста Вячеслава Мальцева в деревне Лохино в Московской области проходит обыск по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом пишут «Медиазона» и «ОВД-Инфо».
Очевидцы утверждают, что силовики ищут самого Мальцева. В доме, по данным «ОВД-Инфо», находятся адвокат и соратник националиста.
Ранее стало известно, что Мальцев покинул Россию из-за заведенного на него уголовного дела. Лояльные сотрудники ФСБ и МВД якобы предупредили оппозиционера о том, что его собираются арестовать.
Мальцева в апреле задержали в Саратове по делу о митинге 26 марте. При задержании у него случился сердечный приступ. Позднее суд арестовал оппозиционера на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru