В доме националиста Вячеслава Мальцева в деревне Лохино в Московской области проходит обыск по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом пишут «Медиазона» и «ОВД-Инфо».

Очевидцы утверждают, что силовики ищут самого Мальцева. В доме, по данным «ОВД-Инфо», находятся адвокат и соратник националиста.

Ранее стало известно, что Мальцев покинул Россию из-за заведенного на него уголовного дела. Лояльные сотрудники ФСБ и МВД якобы предупредили оппозиционера о том, что его собираются арестовать.

Мальцева в апреле задержали в Саратове по делу о митинге 26 марте. При задержании у него случился сердечный приступ. Позднее суд арестовал оппозиционера на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции.