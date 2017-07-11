Союз журналистов Чечни опубликовал обращение к журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной. Оно опубликовано в издании «Грозный-информ».

«Союз журналистов Чеченской Республики вынужден констатировать диагноз: госпожа Милашина from “Новая газета” с маниакальной настойчивостью человека, страдающего болезненным пристрастием к выявлению мнимых преступлений, с псевдоразоблачительской активностью вот уже который год держит в центре своего воспаленного больного внимания Чеченскую республику», – начинается обращение журналистов.

По их мнению, внимание к Чечне связано с «интересами тех, кто кровно заинтересован в максимальном раскачивании политической ситуации в России».

В заявлении, в частности, содержатся комментарии по поводу последнего материала Милашиной «Это была казнь». В расследовании со ссылкой на источники сообщалось, что в Чечне 26 января произошла «массовая казнь» 27 человек. Недовольство союза журналистов вызвало то, что материал построен на основании слов неназванных источников.

По данным «Новой газеты», всех казненных считали причастными к нападению на полицейских в декабре 2016 года. Издание привело полный список задержанных жителей республики. В Чечне публикацию назвали «всплеском нездоровой фантазии».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после публикации расследования заявила, что «Новая газета» передала ей данные о казнях в марте 2017 года. Москалькова отправила запрос в СК, но проверка проводится «медленнее, чем могла бы».