Участники Евросоюза окончательно одобрили соглашение об ассоциации с Украиной. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном 11 июля.

Полностью соглашение вступит в силу 1 сентября 2017 года. Отдельные его положения действовали с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу договоренности, касающиеся зоны свободной торговли.

Последним участником ЕС, ратифицировавшим соглашение об ассоциации с Украиной, стали Нидерланды. Парламент Нидерландов принял документ в конце мая 2017 года.

В мае текущего года в Европарламенте также подписали соглашение об отмене визового режима для Украины. С 11 июня документ вступил в силу. Президент Украины Петр Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС «окончательным разводом» с Россией и отметил, что Украина «возвращается в европейскую семью».