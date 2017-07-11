Связанные с министром культуры Владимиром Мединским компании создали картель для участия в конкурсах Минкультуры. Об этом сообщили РБК в Центре антикоррупционной политики партии «Яблоко».

Всего Минкультуры, подведомственные ему учреждения и Ростуризм провели 12 госзакупок, на которых якобы победили связанные с министров структуры. Они касались организации конференций, фестиваля, ярмарки и мероприятий в рамках программы «Развитие культуры и туризма». Общая сумма контрактов составила 106,2 млн рублей.

Победителями конкурсов стали «Медиа-консалтинг», «СВ Дот.Ру», «Стратегические коммуникации» и «Медиа-арт». Компании связаны через общих руководителей, а владельцем «Медиа-консалтинга» оказалась знакомая Мединского Елена Кречетова.

Три из четырех компаний также имеют один и тот телефонный номер, сказано в ЕГРЮЛ. Такой же номер имеет подведомственное Минкультуры Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. «Медиа-консалтинг» и «СВ Дот.Ру», помимо прочего, были в прошлом зарегистрированы по одному адресу, выяснило РБК.

«Компании действуют как единый конгломерат для имитации конкуренции и поддержания цен: так, средний процент снижения цены проигравшими фирмами составил 0,01%», – пояснили в центре.

По мнению членов центра, связи между компаниями свидетельствуют о том, что «Мединский оказывает преференции для своего окружения».

Информация о предположительном сговоре передана в ФАС. Замруководителя центра Алексей Карнаухов заявил, что хотя доказать факт сговора удается часто, санкции в отношении таких компаний применяются редко.