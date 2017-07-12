Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена Сергея Полонского к пяти годам колонии по делу о мошенничестве при строительстве элитного жилья. Об этом сообщает «Дождь».

Его освободили в зале суда в связи с истечением срока давности.

Прокуратура просила для Полонского восемь лет лишения свободы. Помимо этого, гособвинение требовало оштрафовать предпринимателя на 900 тысяч рублей. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, Полонский и два его сообщника похитили 2,6 млрд рублей при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля» и поселка «Рублевская ривьера». Нанесенный ими ущерб СК оценил в 5,7 млрд рублей.

Защита Полонского заявляла, что с большинством обманутых дольщиков были заключены мировые соглашения. Сам предприниматель отрицал свою вину. В ноябре 2016 года во время судебного заседания он сообщил, что собирается баллотироваться в президенты.

В январе суд удалил Полонского из зала до конца процесса за нарушение порядка. Как рассказывал адвокат бизнесмена, он эмоционально отреагировал на замечание судьи его жене, которая улыбалась во время допроса свидетеля. Во время последнего слова Полонский отметил, что «не знал, что в суде нельзя улыбаться».

Официальное обвинение Полонскому предъявили в июне 2013 года; на тот момент предприниматель жил в Камбодже. В 2015 году его арестовали и депортировали из страны.