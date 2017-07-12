Победителем аукциона на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе стала «Роснефть» Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, передает «Интерфакс».

По итогам аукциона компания заплатит 20,7 млрд рублей.

Заявки на участие в аукционе подали четыре компании: «Роснефть» и ее «дочка» «РН-Уватнефтегаз», дочернее предприятие «Газпром нефти» – «Газпромнефть-Хантос», а также самарская «ПионерГео». Все они были допущены к торгам Роснедрами.

Предполагалось, что в аукционе будет участвовать и «Лукойл», но компания отказалась из-за экономической неэффективности. «Наши геологи посмотрели: экономика, которая складывается, плюс те ожидания по цене, которые есть, привели к выводу, что экономически будет неэффективно», – объяснил президент компании Вагит Алекперов.

Стартовый платеж за лицензию на разведку и добычу нефти на месторождении составлял около 7,4 млрд рублей, сбор за участие в торгах – 130 тысяч рублей. По условиям конкурса его победитель должен начать разработку участка не позднее двух лет с момента получения лицензии. Вся добытая на месторождении нефть должна перерабатываться в России.

Эргинское месторождение было открыто в 1995 году. Это одно из самых крупных нераспределенных месторождений, разведанных в материковой части России. Площадь выставленного на торги участка достигает 762,8 квадратных километров. Извлекаемые запасы нефти оцениваются в 103 млн тонн. Эргинское входит в Приобское месторождение, разные участки которого уже осваивают «Роснефть» и «Газпром нефть».