Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил поправки, согласно которым рядовые граждане не смогут баллотироваться в президенты. Об этом сообщает «Фергана».

Согласно документу, для того, чтобы стать кандидатом в президенты, потребуется опыт работы на госслужбе или на выборных государственных должностях не менее пяти лет. Кроме того, необходимо будет подтвердить отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению президентских обязанностей.

По словам министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева, обычные граждане могут использовать форму самовыдвижения для самопиара.

Поправки также предусматривают лишение гражданства осужденных за терроризм и за нанесение «тяжелого вреда национальным интересам и жизненно важным интересам страны». Ранее законопроект одобрил парламент республики.