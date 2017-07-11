Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила Симоновский суд Москвы отменить условное наказание для политика Алексея Навального и отправить его в колонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Не уточняется, в рамках какого дела ФСИН потребовала ужесточить наказание.

«В Симоновский суд поступило заявление об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию. Оно зарегистрировано, но процессуальное решение по нему – о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению – пока не принято», – заявил пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

Васильев добавил, что запрос ФСИН поступил по делу которое рассматривалось в Замоскворецком суде Москвы, передает «Интерфакс». Замоскворецкий суд рассматривал дело против Навального о хищениях в «Ив Роше».

В конце июня пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что ФСИН предупредила его о возможной отмене условного срока по делу «Кировлеса» и «Ив Роше». Адвокат политика Вадим Кобзев позднее пояснил, что предупреждение было выписано после административного нарушения 12 июня.

«Есть мера реагирования без суда, одна из самых легких. Вот этот документ, который называется предупреждение. Его заносят в личное дело. И если они (ФСИН) пойдут в суд, то будут ссылаться на это предупреждение», – сказал Кобзев.

12 июня Навальный планировал участвовать в антикоррупционном митинге в Москве, но его задержали в подъезде дома еще до начала акции. На следующий день оппозиционера обвинили в неоднократном нарушении закона о митингах и арестовали на 30 суток; позднее суд смягчил наказание до 25 суток. На свободу политик вышел 7 июля.

В феврале 2017 года суд в Кирове подтвердил Навальному условный срок пять лет по делу «Кировлеса», а в мае оставил приговор в силе. По делу «Ив Роше» Навального в декабре 2014 года приговорили к трем с половиной годам условно.

Ранее ФСИН неоднократно просила заменить Навальному условное наказание реальным. Такое требование ведомство выдвигало, например, в середине 2016 года (по делу «Ив Роше»). В мае 2015 года суд отказался сажать оппозиционера по делу «Кировлеса» по требованию ФСИН.