Российский адвокат Наталья Весельницкая, которую называют «связанной с Кремлем», рассказала о встрече с Дональдом Трампом-младшим в июне 2016 года. Беседу с ней опубликовал NBC.

Она заявила, что во время встречи обсуждался только вопрос усыновления российских детей американцами. Мысль о том, что адвокат собирается передать им какую-либо компрометирующую информацию на кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, свидетельствует о желании сына Трампа ее получить, подчеркнула Весельницкая. «Меня интересовало совсем другое», – сказала она.

Весельницкая также отвергла связи с российскими властями.

Ранее стало известно, что старший сын президента Дональда Трампа встречался с Весельницкой 9 июня. Изначально Трамп-младший утверждал, что встреча касалась усыновления российских детей американцами, но позднее признал, что пошел на нее ради получения компромата на Клинтон. Компромат он, однако, не получил.