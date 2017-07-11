Индекс потребительской уверенности россиян – «Индекс Иванова» – во втором квартале 2017 года составил минус 15%. Об этом сообщается в очередном обзоре Sberbank Investment Research, поступившем в Republic.

Для сравнения, в первом квартале текущего года показатель находился на уровне минус 10%. «В результате индекс вернулся к среднему уровню, наблюдаемому во втором полугодии 2016 года», – отметили составители индекса.

«Отмечена отрицательная поквартальная динамика всех компонентов индекса, но наибольшее изменение коснулось оценок национального благосостояния (последние 12 месяцев и следующие 12 месяцев). Мы объясняем изменение индекса ослаблением рубля. В соответствии с этим доля респондентов беспокоящихся по поводу экономического роста, увеличилось во втором квартале 2017 года до 35%», – отмечается в обзоре.

Аналитики также указали, что несмотря на ускорение роста зарплат (до 6,5% во втором квартале), россияне продолжают экономить на продуктах питания. При этом доля тех, кто чувствителен к уровню цен, выросла за квартал с 73% до 75%.

«Индекс Иванова» рассчитывается раз в квартал на основе динамики потребительских расходов, сбережений, потребительского поведения и уровня потребительской уверенности в целом. Показатель назван по самой распространенной в России фамилии.

В конце июня ВЦИОМ опубликовал опрос, показавший, что число россиян, «едва сводящих концы с концами», достигло 10% – максимума с 2009 года. До этого ВЭБ зафиксировал падение реальных доходов населения до уровня 2009 года.