Сирийские правозащитники подтвердили информацию о смерти лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом говорится в твиттере базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

В Пентагоне отметили, что не могут подтвердить эту информацию. Об этом сообщает Reuters.

Ранее о смерти лидера ИГИЛ сообщил иракский телеканал «Аль-Сумария» со ссылкой на неназванный источник.

О гибели аль-Багдади сообщалось уже несколько раз. В последний раз о его смерти заявляло Минобороны России в начале июня. Отмечалось, что в результате авиадура в южном предместье Ракки российские военные уничтожили «высокопоставленных командиров террористической группировки, входивших в состав так называемого военного совета ИГИЛ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны».

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у него нет «стопроцентного подтверждения информации на этот счет». В коалиции, возглавляемой США, также говорили, что не могут подтвердить российское сообщение о гибели аль-Багдади.

Сообщения о смерти лидера ИГИЛ появлялись в ноябре 2014 года, в апреле 2015, в июне, октябре и декабре 2016 года. В последний раз публичное видео с участием аль-Багдади появлялось в 2014 году. «Исламское государство» распространяло аудиозапись якобы с речью своего лидера в ноябре 2016 года.

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