Siemens пересмотрит планы по развитию бизнеса в России после скандала с поставками газовых турбин в Крым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании.

«Мы должны подумать, что этот инцидент означает для наших отношений с Россией. Мы не можем просто вернуться к работе», – сказали в компании.

Собеседники агентства заявили, что намерены сохранить «холодную голову» и действовать ответственно, однако в некоторые планы придется внести изменения.

Накануне Siemens решили добиться возбуждения уголовного дела из-за поставок турбин на полуостров. Как отмечалось, в компании также были намерены вернуть уже доставленные туда турбины и предотвратить отправку новых.

11 июля стало известно, что Siemens подала иски против «Технопромэкспорта», который занимается строительством теплоэлектростанций полуострова. Компания требует прекращения поставок оборудования на полуостров и возврат уже отправленных туда турбин.

В компании узнали, что как минимум две турбины, поставленные для проекта в Тамани, перевезли в Крым, передает «Прайм» со ссылкой на заявление Siemens. Как отмечали в компании, это прямое нарушение контрактов по поставкам.

О поставке турбин Siemens для теплоэлектростанций Крыма стало известно 5 июля. Это запрещают санкции, введенные против республики. В «Технопромэкспорте» поясняли, что турбины они купили на вторичном рынке.