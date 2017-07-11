Siemens пересмотрит планы по развитию бизнеса в России после скандала с поставками турбин в Крым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании.

«Мы должны подумать, что этот инцидент означает для наших отношений с Россией. Мы не можем просто вернуться к работе», – сказали в компании.

Собеседники агентства заявили, что намерены сохранить «холодную голову» и действовать ответственно, однако в некоторые планы придется внести изменения.

Заметка дополняется.