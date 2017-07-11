Чистый отток капитала из России за первые шесть месяцев 2017 года достиг $14,7 млрд. Об этом 11 июля сообщил Центробанк.

«Определяющее влияние на величину чистого вывоза капитала, в отличие от ситуации годом ранее, оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств. Прочие секторы в условиях восстановления экономической активности, напротив, выступили нетто-импортерами иностранного капитала». – отметили в ЦБ.

Для сравнения, в первой половине прошлого года из страны вывели $8,6 млрд, то есть в 1,7 раза меньше. Это уточненные данные – до этого регулятор оценивал отток капитала в январе-июне 2016 года в $10,9 млрд.

В то же время, согласно данным ЦБ, в июне 2017 года в России был зафиксирован приток капитала – около $7,7 млрд. Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор российской экономики в первом полугодии увеличились в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года – до $13,7 млрд.

По прогнозу Центробанка, по итогам 2017 года отток капитала из России составит $19 млрд. В 2018 году он должен замедлиться до $11 млрд, а в 2019 году – достичь $14 млрд. В 2016 году отток капитала сократился почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом – до $15,4 млрд.