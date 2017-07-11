«Лаборатория Касперского» имеет «значительно более тесные» отношения с ФСБ, чем афиширует. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, компания создавала технологии для спецслужбы и передавала данные хакеров. В распоряжении Bloomberg оказалось письмо от 2009 года, которое Касперский писал членам руководства компании. Он описывал секретный проект, который годом ранее вел «по большой просьбе с Лубянки».

Проект заключался в создании софта, защищающего от DDoS-атак различные сети, включая правительственные. Компания пошла дальше, уточняет Bloomberg, и начала сотрудничать с провайдерами по «активным контрмерам». Касперский держал это в секрете от сотрудников своей фирмы.

Как пишет агентство, «активные контрмеры» – термин, который используют специалисты по безопасности, говоря о хакерах. Это означает атаку на хакеров. Собеседник, знакомый с системой «Лаборатории Касперского» по защите от DDoS-атак, рассказал, что она состоит из двух частей. Первая – традиционная, включающая в себя перевод трафика на серверы, которые способны с ним справиться. Вторая – «необычная»: Касперский в режиме реального времени передавал ФСБ информацию о местонахождении хакеров и отправлял по этим адресам своих специалистов, которые участвовали в рейдах наряду с силовиками.

«Они не просто взламывали хакеров, они выламывали двери», – поясняет Bloomberg.

В письме, о котором рассказывает Bloomberg, Касперский пишет, что целью проекта было превращение технологии по защите от DDoS-атак в массовый продукт для бизнеса. «В будущем проект может стать одним из пунктов в списке услуг, которые мы предоставляем корпоративным клиентам», – отмечал он.

По данным Bloomberg, руководителем проекта выступал главный юрисконсульт «Лаборатории Касперского» Игорь Чекунов, бывший офицер КГБ. Источники агентства рассказали, что Черкунов занимается технической поддержкой ФСБ и других служб, его роль заключается в сборе идентификационных данных с компьютеров клиентов.

На рейды вместе с сотрудниками российских спецслужб выезжал, в том числе, Руслан Стоянов, менеджер «Лаборатории Касперского». Он проходит по делу о госизмене работников ФСБ в пользу США; Стоянова и других фигурантов дела также обвиняют во взломе аккаунтов российских чиновников и бизнесменов. В самой «Лаборатории» подчеркивали, что обвинения касаются периода, когда Стоянов еще не работал в компании. До прихода в «Лабораторию Касперского» Стоянов служил в подразделении МВД, которое занимается борьбой с киберпреступностью.

Как заявил сам Касперский, его компания «всегда признавала, что она предоставляет соответствующие продукты и услуги правительствам всего мира для защиты этих организаций от киберугроз, но у нее нет никаких неэтичных связей или связей с любым правительством, включая Россию».

Позднее в «Лаборатории» прокомментировали данные Bloomberg. Как подчеркнули в компании, в сообщениях, о которых пишет агентство, факты «либо неправильно истолковываются, либо используются для манипулирования в соответствии с повесткой дня определенных лиц, отчаянно желающих показать неуместные связи между компанией, ее генеральным директором и российским правительством».

В конце июня NBC News сообщил, что сотрудников «Лаборатории Касперского» опросило ФБР. По данным телеканала, агенты ФБР нанесли визиты в дома по меньшей мере 12 сотрудников компании в конце рабочего дня. Они говорили, что собирают информацию в рамках расследования контрразведки.