«Лаборатория Касперского» имеет «значительно более тесные» отношения с ФСБ, чем афиширует. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, компания создавала технологии для спецслужбы и передавала данные хакеров. В распоряжении Bloomberg оказалось письмо от 2009 года, которое Касперский писал членам руководства компании. Он описывал секретный проект, который годом ранее вел «по большой просьбе с Лубянки».

Проект заключался в создании софта, защищающего от DDoS атак различные сети, включая правительственные. Компания пошла дальше, уточняет Bloomberg, и начала сотрудничать с провайдерами по «активным контрмерам». Касперский держал это в секрете от сотрудников своей фирмы.

Как пишет агентство, «активные контрмеры» – термин, который используют специалисты по безопасности, говоря о хакерах. Это означает атаку на хакеров. Собеседник, знакомый с системой «Лаборатории Касперского» по защите от DDoS-атак, рассказал, что она состоит из двух частей. Первая – традиционная, включающая в себя перевод трафика на серверы, которые способны с ним справиться. Вторая – «необычная»: Касперский в режиме реального времени передавал ФСБ информацию о местонахождении хакеров и отправлял по этим адресам своих специалистов, которые участвовали в рейдах наряду с силовиками.

«Они не просто взламывали хакеров, они выламывали двери», – поясняет Bloomberg.

По данным Bloomberg, руководителем проекта выступал главный юрисконсульт «Лаборатории Касперского» Игорь Чекунов, бывший офицер КГБ. Источники агентства рассказали, что Черкунов занимается технической поддержкой ФСБ и других служб, его роль заключается в сборе идентификационных данных с компьютеров клиентов.

Заметка дополняется.