Уголовное дело об экстремизме в отношении националиста Вячеслава Мальцева возбудили из-за сообщества «Артподготовка». Об этом «Дождю» рассказал пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов.

Дело завели по статье 280.1 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Следователи сообщили об этом Романову во время обыска, проходившего ранее в подмосковном доме Мальцева.

На сайте «Артподготовки» размещена программа сообщества, первым пунктом, например, идет требование об отставке президента России Владимира Путина. Там также опубликовано объявление о революции, которая якобы запланирована на 5 ноября 2017 года.

В начале июля стало известно, что Мальцев покинул Россию из-за заведенного на него уголовного дела. Он якобы узнал, что его планируют арестовать. Позднее он пообещал вернуться в страну в обмен на освобождение его соратника Алексея Политикова.