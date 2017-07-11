В первый российский рейтинг вузов «Три миссии университетов» вошли 20 учебных заведений. Их назвал глава Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий, передает ТАСС.

Все вузы представлены в перечне без указания конкретных мест. Международная версия рейтинга с указанием мест появится в открытом доступе в октябре.

Из московских институтов в список попали МГИМО, МГТУ имени Баумана, МГУ, МФТИ, МИСиС, МИФИ, Первый медицинский университет имени Сеченова, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС, РГУ нефти и газа имени Губкина, РНИМУ имени Пирогова, Российский университет дружбы народов.

В перечень также вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО. Из региональных вузов в рейтинге Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Томский политехнический университет, УрФУ имени Ельцина.

Заметка дополняется.