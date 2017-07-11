В первый российский рейтинг вузов «Три миссии университетов» вошли 20 учебных заведений. Их назвал глава Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий, передает ТАСС.

Все вузы представлены в перечне без указания конкретных мест. Международная версия рейтинга с указанием мест появится в открытом доступе в октябре.

Из московских институтов в список попали МГИМО, МГТУ имени Баумана, МГУ имени Ломоносова, МФТИ, МИСиС, МИФИ, Первый медицинский университет имени Сеченова, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС, РГУ нефти и газа имени Губкина, РНИМУ имени Пирогова, Российский университет дружбы народов.

В перечень также вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО. Из региональных вузов в рейтинге Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Томский политехнический университет, УрФУ имени Ельцина.

В июне 2017 года компания Quacquarelli Symonds представила ежегодный международный рейтинг лучших университетов. В первой сотне из российских вузов оказался только один – МГУ, а всего в рейтинг вошли 24 отечественных учебных заведения. В апреле издание Times Higher Education опубликовало свой рейтинг молодых вузов. В топ-100 также оказался только один университет из России – Высшая школа экономики.

Президент России Владимир Путин еще в 2012 году в «майских указах» потребовал, чтобы к 2020 году как минимум пять российских вузов попали в топ-100 мировых рейтингов. В 2014 году Путин распорядился создать национальный рейтинг вузов.