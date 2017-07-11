ФСБ проводит обыски в офисах энергетической компании «Т Плюс» («дочка» группы «Ренова»). Об этом сообщает Legal.Report со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, обыски проходят в московских офисах и региональных филиалах.

При этом представитель «Т Плюс» заявил РБК, что в компании проводятся «стандартные следственные мероприятия».

«Никаких обысков в компании не проводятся. Идут стандартные следственные мероприятия, в том числе сегодня, но компания работает в обычном режиме», – отметил он.

Как рассказал представитель компании РИА Новости, следственные действия прошли в рамках уголовного дела о взятках властям Коми.

В рамках этого дела осенью 2016 года суд арестовал управляющего директора ГК «Ренова» Евгения Ольховика и директора «Т Плюс» Бориса Вайнзихера. Их подозревают в даче взяток на общую сумму 800 млн рублей.

По делу также проходит экс-глава «Билайна» Михаил Слободин, до 2013 года работавший в структурах «Реновы». По версии СК, он создал организованную преступную группу, которая в 2007–2015 годах давала взятки высокопоставленным чиновникам Коми в обмен на право устанавливать высокие энерготарифы, не инвестируя в электросети. Слободина заочно арестовали и объявили в международный розыск.