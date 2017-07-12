Навигаторы GPS – одно из самых популярных приложений. Они удобны, снижают вероятность ошибок и придают уверенности. «Когда люди пользуются навигаторами, то чувствуют себя спокойней», – констатирует американский эксперт в области дорожного движения Ник Кон.

Но ученые отмечают, что у таких приложений (как и у гаджетов GPS, появившихся ранее) есть побочный эффект. Это потеря навыков восприятия пространства, которые формируются, если находить путь по видимым ориентирам или традиционным картам. Эксперименты доказали, что у водителей, ездивших без помощи GPS, повышена активность в некоторых областях мозга – префронтальной коре (отвечает за планирование и принятие решений) и гиппокампе (отвечает за восприятие пространства). У тех, кто выполнял указания навигатора, показатели были обычными.